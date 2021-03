Komission puheenjohtaja sivaltaa Astra Zenecaa: "Yhtäkkiä he löytävät valtavasti rokotteita lähetettäväksi Australiaan"

Italia pysäytti Australiaan matkalla olevan Astra Zenecan rokotelähetyksen ja vaati, että yhtiö täyttää ensin omat velvoitteensa Euroopassa. Von der Leyenin mukaan Italia ei ole saanut edes 10 prosenttia niistä rokotteista, joita maahan on odotettu.

– On yritysten vastuulla huolehtia omasta logistiikastaan. Yhtäkkiä he löytävät valtavasti rokotteita lähetettäväksi Australiaan.

– Me emme ole Astra Zenecan logistiikkaosasto. Niin kauan kun yritys ei pysty selvittämään, miksi he eivät toimita rokotteita Eurooppaan, meillä on ongelma, kun näemme heidän toimittavan täällä valmistettuja rokotteita jonnekin muualle, von der Leyen sanoo.