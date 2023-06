Tuleva pääministeripuolue kokoomus päätti ministerinsä – tässä puolueen valinnat

Pääministeri: Petteri Orpo Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo on eduskunnan puhemies. Kansanedustajaksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Orpo on toiminut aiemmin valtiovarainministerinä (2016–2019), sisäministerinä (2015–2016) ja maa- ja metsätalousministerinä (2014–2105).

Kunta- ja alueministeri: Anna-Kaisa Ikonen Pirkanmaan vaalipiiristä. Ikonen on kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja. Ikonen on ollut Tampereen pormestari. Hän on toiminut kansanedustajana myös vuosina 2019–2021.