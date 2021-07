Kokoomuksen Valtosen mukaan Suomessa on "yhdet maailman jäykimmistä työmarkkinoista"

Esittämässään puheessaan Valtonen muistutti EU:n komission viestistä, jonka mukaan Suomen talouskasvu on hitainta koko Euroopassa.

Puheen jälkeisessä keskustelussa Valtonen kertoi uskovansa asian taustalla olevan kaksi syytä, joista ensimmäinen on liian tiukat työmarkkinat.

– Meillä on yhdet maailman jäykimmistä työmarkkinoista. Meillä on liian vähän mahdollisuuksia ihmisillä päästä työnsyrjään kiinni ja toisaalta vaihtaa mahdollisesti uraa elinaikanaan.

Harkimo piikitteli paikallisesta sopimisesta

Harkimo nostaa Valtosen puheesta esiin siinä vilahtaneen paikallisen sopimisen, josta myös hän on itse puhunut aiemmin.

– Se mikä on ihmeellistä tässä, on että kokoomus istui hallituksessa neljä vuotta keskustan kanssa, eikä saanut mitään aikaan paikallisesta sopimisesta. Ihmettelen, että miten he kuvittelevat, että tämä vasemmistohallitus saisi jotain aikaan paikallisesta sopimisesta.