Kokoomuksen Orpo kritisoi, ettei hallitus ole ollut riittävästi yhteydessä alueisiin

Orpo pitää ikävänä hallituksen moitteita pääkaupunkiseudun kunnille, koska Orpon mukaan "Helsinki on eturintamassa taistellut koronaa vastaan".

Mitä tulee valmiuslain aktivointiin, Orpo on samoilla linjoilla hallituksen kanssa – se on viimesijainen keino. Hän toivoo, että jos hallitus harkitsee valmiuslain käyttöönottoa, se on yhteydessä myös oppositioon.