Koira palasi lenkiltä, 12-vuotias Dante ei – kadonneen pikkupojan suuretsinnät keskitetään nyt joelle

– Meillä on paljon vihjeitä koko maasta. Ihmiset näkevät poikia, jotka näyttävät Dantelta niin Pohjois- kuin Etelä-Ruotsissa. Vihjeitä vyöryy paljon, kertoo poliisipäällikkö Per Sahlgren.

12-vuotias Dante on pukeutunut siniseen takkiin ja mustiin kenkiin. Hänellä on korville ulottuvat vaaleat hiukset ja hän on noin 140 cm pitkä. Ruotsin poliisi on julkaissut kuvan kadonneesta pojasta.