Kohuvalmentajan metodeista paljastui omituisia asioita – nimetön lähde kertoi ongelmista

Tottenhamin otteet ovat olleet ailahtelevia läpi kauden. Lontoolaisjoukkue on sarjassa neljäntenä, mutta aikaisemmilta kausilta tuttu hyökkäysvoima on puuttunut. Esimerkiksi joukkueen eteläkorealaistähti Heung-Min Son on tehnyt vain kuusi maalia, kun viime kaudella verkko heilui peräti 23 kertaa.