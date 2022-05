Kimmo Timoselle upea kunnianosoitus MM-kotikisoissa – pojan vanha kirje sai kiekkosankarin liikuttumaan kyyneliin

– Rakastan isääni, koska hän on työteliäs ja kunnioittava. On valitettavaa, että hän on paljon pois kotoa kiekkomatkoilla. Yhtenä vuonna häneltä jäivät syntymäpäiväni väliin, koska hän oli matkalla, ja kerran hänen piti lähteä joulun jälkeisenä päivänä, mutta yleensä hän on kotona, ja tykkään pelata hänen kanssaan, kun minulla on siihen mahdollisuus, Timonen luki.