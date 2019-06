Xi Jinping aloittaa harvinaisen vierailun Pohjois-Koreaan – Kiinan presidentin edellisestä käynnistä Pjongjangissa 14 vuotta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on sen sijaan jo neljästi matkustanut Kiinaan tapaamaan presidentti Xitä. Kiina on ollut ydinaseillaan kansainvälistä huolta aiheuttaneen Pohjois-Korean läheisin tukija.

Kiina on vaatinut Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden lieventämistä, mikä on lisännyt maan jännitteitä Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on ilmoittanut, että pakotteita voidaan purkaa vasta sen jälkeen kun Pohjois-Korea on edennyt ydinaseriisunnassaan.