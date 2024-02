Kiinalta ukaasi Ukrainalle: Vaatii poistamaan yrityksensä mustalta listalta

Kyseisessä luettelossa on Reutersin mukaan yrityksiä, joiden Ukraina katsoo auttavan Venäjää sen hyökkäyssodassa jollakin tavalla.

Mustalla listalla on kaikkiaan 48 maata. 14 niistä on kiinalaisia, 8 yhdysvaltalaisia, 4 ranskalaisia ja 4 saksalaisia.

Kiinalla läheiset suhteet Venäjään ja kauppakumppanuus Ukrainan kanssa

Kiinalla ovat läheiset suhteet Venäjään, ja se on pidättäytynyt arvostelemasta Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Se on toisaalta sanonut, että kaikkien maiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava. Se on myös tarjoutunut auttamaan sodan sovittelussa.