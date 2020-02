Kiina alkoi "poistaa" korkea-arvoisia virkamiehiä tehtävistään – eivät ole onnistuneet estämään koronaviruksen leviämistä

BBC :n mukaan potkut on annettu muun muassa Hubein provinssin terveyskomission puoluesihteerille ja komission päällikölle. Myös paikallisen Punaisen ristin varajohtaja on erotettu tehtävästään.

Vaikka henkilöitä on poistettu tehtävistään, niin se ei tarkoita, että he olisivat välttämättä saaneet lopulliset potkut vaan heidän tehtäviään ja arvonimiään on saatettu alentaa tai heitä on voitu siirtää täysin toisiin tehtäviin.