Kiekko-Espoon tähteä taklattiin päähän – pelikieltoa tuli

HPK:n hyökkääjä Jari Sailio on saanut yhden ottelun mittaisen pelikiellon Kiekko-Espoo-ottelun tapahtumien jäljiltä.

Sailio taklasi lauantain Kiekko-Espoo-kamppailussa Peter Quennevilleä päähän. Liigan tilannehuone vei tapauksen kurinpidon pöydälle.

Video Sailion taklauksesta näkyy jutun yläreunasta.

– Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan K-Espoon ylivoimapelissä tulee siniviivalta veto, jonka Sailio blokkaa B-pisteiden välissä. Blokista kiekko kimpoaa kohti siniviivan päätyä. Sailio ja Quenneville reagoivat irtokiekkoon ja lähtevät kumpikin voimakkaasti luistelemaan, Sailio kohti irtokiekkoa ja Quenneville kohti omaa maalia. Kumpikin pelaaja on tietoinen toisistaan ja siitä, luistelulinjat tulevat menemään ristiin. Pelaajien luistelulinjojen leikatessa Sailio nojaa voimakkaasti oikealle ja oikeanpuoleisella takaolkapäällään Quennevilleä päähän. Quenneville ei puolestaan valmistaudu luistelulinjojen leikkaamiseen eikä kontaktiin, vaikka ennen kontaktia on selvää, että Sailiolla tilanteessa nopeampi vauhti. Kumpikin pelaaja on tilanteessa kiekoton pelaaja, raportissa selostetaan.

Sailio antoi tilanteesta oman lausuman, jossa hän vetosi siihen, että kyseessä oli tyypillinen irtokiekon tavoittelutilanne, jossa hän haki ”vastustajaan kontaktin ja pyrki saamaan itselleen siitä lisää vauhtia.”

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu Sailion toimesta kiekottoman vastustajan taklaaminen, joka osuu vastustajaa päähän. Kurinpitodelegaatio toteaa, että jääkiekossa on tyypillistä ja sääntöjen sallimalla tavalla kamppailla kiekottomien pelaajien kesken silloin, kun kumpikin pelaaja tavoittelee irtokiekkoon pääsemistä. Kurinpitodelegaatio toteaa, että tässä tapauksessa Quenneville ei kuitenkaan pyri pääsemään irtokiekkoon vaan on valinnut luistelusuunnakseen oman kenttäpäädyn. Näin ollen Sailion taklaus kiekottomaan pelaajaan ei ole tässä tilanteessa sääntöjen mukainen pelitapa. Lisäksi delegaatio pitää Sailion voimakasta nojaamista tarpeettomana, koska hän olisi nopeuseronsa turvin päässyt luistelemaan Quennevillen editse.

– Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio on katsonut Sailion tarpeettoman voimakkaasti nojanneen oikealle ja hakien taklauksen Quennevilleen. Toisaalta kurinpitodelegaatio kiinnittää huomiota myös siihen, että Quenneville ei valmistaudu mitenkään väistämättömään yhteentörmäykseen, joka on seurausta luistelulinjojen leikkaamisesta ja vauhtierosta. Edellä todetut seikat huomioiden kurinpitodelegaatio kuitenkin katsoo, että Sailio on voimakkaan ja tarpeettoman Quennevillen eteen kääntymisen perusteella ja tästä seuraavan kontaktin johdosta piittaamattomasti vaarantavan vastustajaa. Kurinpitodelegaatio katsoo, ottaen huomioon edellä todetut seikat, että tilanteesta tulee määrätä Sailiolle yhden ottelun pelikielto.

Sailio on täten sivussa, kun HPK kohtaa torstaina vierasottelussa Ilveksen.

Kiekko-Espoon avainhyökkääjä Quenneville ei loukkaantunut tilanteessa pahemmin. Hän pystyi jatkamaan pelaamista.