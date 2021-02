Keskusta haluaa uusia kuntien pakkolunastuslain pikaisesti

Keskustan mielestä maanomistajien oikeusturva on huono pakkolunastustilanteissa. Maita pakkolunastetaan eniten tiehankkeita ja voimalinjojen rakentamista varten.

– Lunastuslakihan on hyvin vanha. Se on 1970-luvulla säädetty, paljon ennen meidän voimassaolevan perustuslain säätämistä ja ongelmahan siellä on, että nyt pakkolunastuksista maksettavat korvaukset ovat aika kaukana monissa tapauksissa siitä maan todellisesta markkina-arvosta.