Kenestä Sture Fjäderin seuraaja Akavassa? OAJ tukee Maria Löfgreniä

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n hallitus on päättänyt tukea Maria Löfgreniä Akavan seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Vuodesta 2011 Akavan puheenjohtajana toiminut Sture Fjäder on väistymässä tehtävästä.

– Meillä on kovat odotukset tulevalle puheenjohtajalle ja edellytämme häneltä luottamukseen perustuvaa vahvaa yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria, puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

OAJ on Akavan suurin jäsenliitto. Puheenjohtajavaalissa ääniä on jaossa yhteensä 897, joista OAJ:n ääniä on yhteensä 170.