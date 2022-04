"Katson, etteivät tulokset riitä" – maahanmuuttoviraston ylijohtaja eroaa tehtävästään

– Maahanmuuttovirasto on kasvanut viime vuosina suureksi toimijaksi, samaan aikaan kun maahanmuutosta on tullut Suomeen merkittävä yhteiskunnallinen tekijä. Samalla siihen on kohdistunut voimakkaat kehittämisodotukset. Kyse on laajasta kehittämistarpeesta aina automaation tehokkaasta käyttöönotosta syvälliseen toimintakulttuurin muutokseen. Tässä kehitystyössä on edistytty ja saatu muutoksia aikaan, mutta katson, etteivät tulokset riitä, Kähkönen kirjoittaa tiedotteessa.