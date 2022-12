Katso video: Presidenttipari korkkasi Linnan juhlien tanssilattian kauniilla valssilla – isäntä viittilöi reippaasti vieraitaan liittymään mukaan

Tänä vuonna Linnan juhliin on kutsuttu 1300 vierasta, joka on kolmannes viime juhlien määrästä.

Juhlien teema on tänä vuonna Itseensä luottava Suomi. Presidentti Niinistö on kertonut, että vieraiden joukossa on monia, jotka ovat tehneet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi koronapandemian kuin myös Venäjän hyökkäyssodan aikana