Katso video: MTV:n kirjeenvaihtaja Petri Saraste joutui Kiovassa pommisuojaan jo toistamiseen: "Me emme tiedä, mikä tämä isku nyt on"

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Petri Saraste on seurannut Venäjän operaatiota maan pääkaupunki Kiovasta käsin.

Saraste on raportoinut MTV Uutisille keskustassa sijaitsevan hotellin läheisyydestä.

Saraste on joutunut muiden hotellin asukkaiden tavoin viettämään myös aikaa rakennuksen pommisuojassa.

– Täällä on suurin piirtein varmasti koko hotellin henkilökunta ja asukkaat. Meille jaetaan vilttejä, täällä on vähän viileää, Saraste kertoo.

Saraste on pommisuojassa tälle päivälle jo toista kertaa. Tunnelma on odottava.

– Me todella emme tiedä mikä tämä isku nyt on, onko tämä pelkkä varoitus vai onko se jokin muu.

Videosta on nähtävillä, että pommisuojaan on kokoontunut ihmisiä silmin nähden paljon. Hotellin edustajille on varoitusliivit, jotta työntekijät voidaan erottaa.