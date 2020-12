Katso video: MTV Uutiset käy kattavasti läpi Euroopan tartuntatilanteen – joulukuussa koronakäyrä on jälleen kääntynyt nousuun

Alkusyksyn matalat koronatartuntaluvut ovat enää vain muisto. Piikki oli marraskuussa, jonka jälkeen suunta oli jonkin aikaa parempaan suuntaan. Joulun kynnyksellä lasku kuitenkin taittui. Tartuntojen määrä on jopa kääntynyt jälleen pieneen nousuun.

Italiassa nousu oli aluksi rajua, minkä jälkeen tiputuskin on ollut kovaa. Koronakuolemia Italiassa on Euroopan eniten, yli 70 000.

Saksassa tilanne on ollut hieman toisenlainen. Marraskuussa tartuntapiikki taittui, mutta joulukuussa se lähti taas tasaiseen nousuun. Saksassa onkin jälleen otettu käyttöön kovemmat rajoitukset .

Pohjoismaista Ruotsin koronatilanne on yhä täysin poikkeuksellinen. Koronaa on 100 000 asukasta kohti 878:lla, kun Suomessa vastaava luku on 100 ja Norjassa 117.