Katso suorana: Ranskassa poliisi käyttänyt kyynelkaasua poliisiväkivaltaa vastustavia mielenosoittajia vastaan

Tuhannet ihmiset ympäri Ranskaa ovat marssineet poliisiväkivaltaa vastaan. Esimerkiksi pääkaupungissa Pariisissa Place de la Republique -aukio täyttyi mielenosoittajista. Pariisin mielenosoittajille on myönnetty lupa marssia läheiselle Place de la Bastille -aukiolle.

He ovat myös vaatineet vapaata lehdistöä sen jälkeen, kun poliisi oli hakannut tummaihoisen musiikkituottajan, joka oli levittänyt vihaa lakiluonnoksesta, jonka on nähty rajaavan toimittajien oikeutta uutisoida poliisiväkivallasta. Viime viikonloppuna tapahtunut pahoinpitely kävi ilmi valvontakameran tallenteesta, mikä on lisännyt nyt vireillä olevan poliiseja suojelevan lain vastustusta.