Katso kartta: Täällä Ukrainan ydinvoimalat sijaitsevat – "Vahingollista tai tahallista hyökkäystä ei voida poissulkea"

Tiippanan mukaan Ukrainan ydinvoimaloiden tilannetta on kuitenkin seurattava tarkasti. Maassa on 15 ydinreaktoria neljällä eri laitospaikalla.

Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin

Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Voimalassa on kuusi ydinreaktoria, joista tosin vain yksi on STUKin tietojen mukaan tällä hetkellä käytössä.

– Niin kuin nähdään, Venäjän toiminta on täysin arvaamatonta. Vahingollista tai tahallista hyökkäystä ydinvoimalaitokseen ei voida poissulkea ja sen vuoksi tilannetta on seurattava ja oltava valmiina toimimaan jos tarve vaatii, Tiippana sanoi.

"Säteilyvaikutukset rajoittuisivat lähialueelle"

– Ylipäänsä koko sota on täysin tuomittava, mutta hyökkäykset ydinvoimalaitoksille on niin ikään kansainvälisin sopimuksin ja päätöslauselmin kielletty, mutta nyt näin on käynyt. Tämä on täysin tuomittavaa toimintaa, Tiippana sanoi.