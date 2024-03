Kasperi Kapanen teki esityön jatkoajan ratkaisuun – Juuse Saros torjui nollan ja venytti voittoputkea

Saros venyi nollaan

Saros on torjunut joukkueelleen putkeen neljä voittoa. Kaikkiaan Nashville on voittanut viisi ottelua peräkkäin, kun myös Lankinen on ollut huippuvireessä. Suomalaismaalivahdit ovat vauhdittaneet joukkueensa pisteille jo 17 ottelussa peräkkäin.

Red Wingsin maalivahti Alex Lyon torjui 32 laukauksesta 31. Nashvillen ja samalla ottelun ainokaisen maalin viimeisteli Filip Forsberg.



Nashville on kiinni länsilohkon pudotuspelipaikassa ja kohtaa tiistaina sarjassa perässään olevan Vegas Golden Knightsin. Voitolla Nashville vahvistaisi otettaan pudotuspelipaikasta.



– On hauskaa olla mukana tällaisessa. Pudotuspelipaikan jahtaaminen lähtee siitä, että pitää vain keskittymisen samanlaisena joka päivä eikä ohipeleihin ole varaa, Saros paalutti NHL:n verkkosivuilla.



Viime aikojen pelivire on viemässä Nashvilleä pudotuspeleihin.



– On ollut hienoa aikaa. Tuntuu siltä, että jotain spesiaalia on tekeillä.



Saros kiitteli joukkuetoveriensa työilmettä. Nashvillen pelaajat blokkasivat kaikkiaan 13 laukausta.



– He tekivät jälleen isoja blokkeja. Jäähyjen tappaminen on ollut myös suuressa roolissa, ja sekin on toiminut todella hyvin. Olemme kaikki samalla sivulla pelissämme ja todella sitoutuneita. Pelaamme omalla tavallamme.