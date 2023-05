Kasperi Kapanen herkistyi kulissien takana – omisti kyyneleet silmissä MM-maalinsa harvinaiselle vieraalle

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Osumalla oli hänelle tavallista suurempi merkitys. Kapanen mainitsi jo C Moren erätaukohaastattelussa omistaneensa sen isoäidilleen.

– Hänkään ei ole nähnyt hirveästi minun pelejäni. He eivät ole ehtineet hirveästi tuonne maailman toiselle puolelle. Ehkä he joku päivä pääsevät. Hieno hetki, että he molemmat olivat nyt tuolla, Kasperi Kapanen iloitsi.