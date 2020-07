Karu luku koronasta Suomessa: Yli 70-vuotiaista virukseen sairastuneista joka kolmas on kuollut

Koronavirusepidemia on iskenyt Suomessa eniten 20–59-vuotiaisiin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista .

Alle 20-vuotiaita sairastuneita on 665. Alle 10-vuotiaita sairastuneita on ikäluokista vähiten eli 241. Suomessa koronavirukseen ei ole kuollut yksikään alle 20-vuotias.

Virus on vienyt kolmasosan sairastuneista senioreista

THL:n mukaan koronavirukseen on kuollut lukumääräisesti eniten 80–89-vuotiaita.

Taudin on sairastanut 866 yli 70-vuotiasta. Heistä koronavirukseen kuoli 287. Yli 70-vuotiaista joka kolmas on siis kuollut koronavirukseen.

Yli 80-vuotiaista koronavirustartunnan on saanut 510. Heistä viruksen seurauksena on menehtynyt 221 eli yli 43 prosenttia sairastuneista. Yli 90-vuotiaista koronaviruspotilaista 86 kuoli sairauden myötä.

Koronavirukseen on kuollut Suomessa tähän mennessä 329 henkilöä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL:n mukaan koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Valtaosalla kuolleista on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus.

Pohjoismaissa kuolemat lähestyvät 7000

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 110 000 koronavirustapauksesta. Tautiin liittyviä kuolemia on maissa yhteensä yli 6900.

Valtaosa kuolemista on todettu Ruotsissa. Virukseen liittyviä kuolemia on todettu länsinaapurissa jo 5700. Kuolemista yli 40 prosenttia on todettu Tukholmassa.