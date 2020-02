Karkauspäivänä syntyneet eivät välty kommelluksilta – Iida tarvitsi "ihanan konstaapelin" apua päästäkseen baariin 18-vuotisjuhlissaan

Karkauspäivänä syntyneillä ihmisillä on virallisesti syntymäpäivät vain kerran neljässä vuodessa. Eräs karkauspäivän syntymäpäiväsankari on tänään virallisesti 6-vuotissyntymäpäiviään viettävä helsinkiläinen Iida Tervo. Oikeasti Tervo täyttää tänään 24 vuotta. Karkauspäivän myötä vuosien varrelle on sattunut jos jonkinmoisia kommelluksia.