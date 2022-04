Karim Benzema on paastonnut lähes kuukauden – ennätys vain maalin päässä

Benzema on iskenyt Mestarien liigan jatko-otteluissa peräti yhdeksän maalia, ja ne ovat syntyneet vain viidessä ottelussa.

Ramadan

Benzema on hurjassa kunnossa siitä huolimatta, että muslimien pyhä kuukausi ramadan on käynnissä. Ramadanin aikana paastotaan päiväsaikaan ja syödään vasta, kun aurinko on laskenut.