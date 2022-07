Karhun metsästykseen liki 200 poikkeuslupaa – karhukanta viime vuotta pienempi

Viimeisen neljän vuoden aikana on myönnetty aiempaa enemmän karhunkaatolupia. Tavoitteena on ollut katkaista vuonna 2014 alkanut kannan kasvu. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tavoite on nyt saavutettu ja jatkossa kannan säätelyn painopiste on karhukannan koon vakiinnuttamisessa.