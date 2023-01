Kardashianit kommentoivat vihdoin Kanye Westin kohuliittoa – etenkin yksi asia huolettaa

Page Sixin saamien tietojen mukaan Kardashianit ovat hämmentyneitä ja huolestuneita Westin yllätysavioliitosta. Lehden lähteen mukaan perhe on huolissaan muun muassa siitä, miten räppärin uusi morsian sopeutuu tämän lasten elämään. Westillä ja Kim Kardashianilla on neljä yhteistä lasta, North , 9, Saint , 7, Chicago , 5, ja Psalm , 3.

Lähteen mukaan Kardashianit eivät kuitenkaan pidä suhdetta vielä avioliittona, sillä West ja Censori eivät tiedettävästi jättäneet tilaisuudesta virallista vihkitodistusta. Kardashianien kerrotaan nyt odottavan, että he saavat nähdäkseen kaksikon väitetystä liitosta mustaa valkoisella.

– He eivät ole varmoja, onko kyseessä pr-temppu ja odottavat, jättääkö hän avioliittopapereita. He ovat hermostuneita, sillä jos se on totta, Censori olisi lasten elämässä, lähde kertoo.