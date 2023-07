Käräjäoikeus antaa tuomion Lehtisaaren henkirikoksesta

– (Uhri) on ollut istumassa asunnon takkahuoneen sohvalla vastaajan vaimon kanssa, kun vastaaja on tullut huoneeseen aseen kanssa ja ampunut istumassa ollutta (uhria) keskelle otsaa lähietäisyydeltä, syyttäjien haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjät: Uhria pahoinpideltiin aiemmin

Avioparia syytetään myös tammikuussa tehdyistä törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta. Uhri on sama kuin henkirikoksessa. Syytteessä on myös 31-vuotias mies, joka ei ole osallinen henkirikosasiaan. Kaikki kolme kiistivät syytteet oikeudessa.

– Tappoasiaa selvitettäessä on ilmennyt, että uhriin on aiemminkin kohdistettu väkivaltaa. Tammikuussa 2023 Lehtisaaressa naisen omistamassa arvoasunnossa, jossa hän on asunut miehensä kanssa, on tehty vakavaa väkivaltaa uhrille. Väkivallan yhteydessä on oikeudettomasti viety (uhrin) hallussa ollut auto, sanoi syyttäjä Meri Bergström oikeudessa.