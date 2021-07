Käräjäoikeus antaa ratkaisun Katiska 2:sta – Ranta-aholle haetaan historiallista tuomiota: "Jäin velkaa Katiska 1:n huumeista"

Ranta-ahon lisäksi kolmelle muulle miehelle vaaditaan 13 vuoden vankeutta ja muille syytetyille lyhyempiä rangaistuksia. Yhteensä jutussa on 15 syytettyä, joista osa tuomittiin Ranta-ahon tavoin jo ensimmäisessä Katiskassa.

Puolustus kyseenalaistanut avaintodisteet

Puolustus on kyseenalaistanut voimakkaasti puhelimista saadun näytön.

– Puhelimet ovat nimimerkillä toimivia SkyEcc-puhelimia, ne eivät ole kenellekään henkilölle rekisteröityjä. Ne kiertävät kädestä käteen – tässä tullaan siihen kysymykseen, kuka näitä puhelimia mahdollisesti on käyttänyt, onko se ollut Ranta-aho vai joku muu, ja onko se ollut koko ajan samalla henkilöllä, Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma sanoi oikeudessa.

Ranta-aho: Ekstaasi ja lääketabletit peräisin Katiska 1:stä

Oikeudenkäynnin aikana Ranta-aho myönsi järjestäneensä Suomeen yli 22 000 ekstaasitablettia sekä yli 70 000 huumausaineeksi luokiteltavaa lääketablettia. Ranta-ahon mukaan tabletit liittyivät kuitenkin Katiska 1:een ja hänet on jo niistä tuomittu.

Syyttäjä on torjunut Ranta-ahon väitteet.

– Kyseessä oleva erä on ollut Slovakiassa, eikä syyttäjällä ole ollut toimivaltaa syyttää siitä Katiskan aikaan. Erä on tuotu maahan 13. marraskuuta 2020, kyseessä on selkeä maahantuonti, syyttäjä Heli Vesaaja sanoi oikeudessa lääketablettisyytettä koskien.