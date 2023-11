Kansalaisparlamentti hioo näkemyksiä: "Hyvin perusteltu mielipide muokkaa omaani"

Kokeilussa kansalaisparlamentti käsittelee neljää aihetta, joista on tehty kansalaisaloite eduskuntaan. Kokeilun myötä eduskunta saa punnittuja mielipiteitä kansalaisilta ja kansalaiset saavat suoran osallistumismahdollisuuden.

– Kansalaisparlamenttikokeilussa on kyse suomalaisen demokratian kehittämisestä, sanoo valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista.

Kansalaisparlamentaarikkojen valinta

Parlamentin jäsenyys on monivaiheisen prosessin tulos. Aluksi mukana oli satunnaisotannalla 30 000 suomalaista. Heille lähetettiin syyskuun alussa kutsu.

Yli kaksituhatta vastasi kutsuun myönteisesti. Tästä joukosta valittiin edelleen noin kuudensadan ihmisen joukko siten, että he edustavat koko Suomen kansaa.

Keskustelu avartaa näköaloja

Lauantaina parlamentti on käsitellyt huumeisiin liittyviä aiheita. Ensimmäinen sessio käsitteli huumeiden käyttötilakokeilua. Ja samana päivänä keskusteltiin myös kannabiksen laillistamisesta.

– Tämä on hyvä, koska yhteiskunnassa on tällä hetkellä paljon vihamielisyyttä ja vastakkainasettelua. Tällä pyritään depolarisoimaan eikä polarisoimaan, kertoo professori Grönlund kansalaisparlamentin tavoitteista.

Innostuneita osallistujia

Kansalaisparlamentin jäsenet ovat eri-ikäisiä ja eri puolilta Suomea. He työskentelevät pienryhmissä keskustellen.

– Välillä on katsottu asiaa vähän eri vinkkeleistä, mutta se juuri on mielenkiintoista ja hyvää keskustelua ja yhteisymmärrykseen on aina päästy, kertoo Samppala oman pienryhmänsä työskentelystä.