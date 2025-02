Kansainvälistä avaruusasemaa vaivaa yllättävä terveysongelma

Avaruusasemalla pitkiä aikoja viettävien astronauttien terveyttä nakertaa erikoinen pulma, johon ensiapu voisi olla vaikka kourallinen maan multaa.

Liiallista siisteyttä ei yleensä pidetä ongelmana majapaikassa.

Tutkijat ovat kuitenkin todenneet, että Maata kiertävä, pysyvästi miehitetty kansainvälinen avaruusasema ISS on niin steriili, että se saattaa jo vaikuttaa kielteisesti astronauttien terveyteen, kertovat muun muassa brittilehdet The Guardian ja The Independent.

Tutkijat ovatkin ehdottaneet sen muuttamista "likaisemmaksi".

Ihottumaa, huuliherpestä ja sienitulehduksia

Cell-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ISS:llä ei ole juurikaan maaperässä ja vedessä yleensä esiintyviä mikrobeja, joiden uskotaan olevan hyödyllisiä ihmisen immuunijärjestelmälle.

Mikrobien monimuotoisuuden puute voi osaltaan selittää sen, miksi astronautit kärsivät usein esimerkiksi ihottumasta, huuliherpeksestä, sienitulehduksista ja vyöruususta.

Tulevaisuudessa mikrobien vieminen avaruusasemille voisi parantaa astronauttien terveyttä – hygieniasta tinkimättä, tutkijat neuvovat.

– Tulevaisuuden rakennetut ympäristöt, avaruusasemat mukaan lukien, voisivat hyötyä siitä, että niissä edistettäisiin tarkoituksellisesti monimuotoisia mikrobiyhteisöjä. Ne jäljittelisivät maapallon luonnollisia mikrobialtistuksia sen sijaan, että pyrittäisiin äärimmäiseen hygieniaan, yksi tutkimuksen kirjoittajista, Kalifornian yliopiston tutkija Rodolfo Salido kommentoi Guardianin mukaan.

Iho tärkein mikrobien lähde avaruusasemalla

Tutkijat tekivät yhteistyötä astronauttien kanssa, jotka ottivat tutkijoita varten näytteen kaikkiaan 803 eri pinnasta ISS:llä.

Näytteillä selvitettiin, mitä bakteerilajeja ja kemikaaleja ISS:llä esiintyi.

Kaiken kaikkiaan ihmisen iho oli tärkein mikrobien lähde kaikkialla ISS:llä, vaikka mikrobien esiintyvyys vaihteli aseman eri alueilla.

Ruokailu- ja ruoanvalmistusalueilla oli – ei niin yllättäen – enemmän ruokaan liittyviä mikrobeja, kun taas avaruusaseman wc:ssä oli enemmän virtsaan ja ulosteisiin liittyviä lajeja.

Puhdistus- ja desinfiointiaineista peräisin olevia kemikaaleja taas oli kaikkialla asemalla. ISS muistutti näytteiden perusteella yleensä ottaen sairaalan kaltaista tilaa.

Kalifornian yliopiston mikrobiologin ja artikkelin vanhemman kirjoittajan Rob Knightin mukaan on suuri ero siinä, altistutaanko terveelle maaperälle puutarhaa hoitaessa vai lillutaanko omassa liassa, kuten tapahtuu tiukasti suljetussa ympäristössä, johon ei tuoda terveellisiä mikrobeja ulkopuolelta.

– Jos todella haluamme elämän kukoistavan Maan ulkopuolella, emme voi vain ottaa pientä oksaa elämän puusta, laukaista sitä avaruuteen ja toivoa, että se toimii, Salido sanoi Guardianin mukaan.

– Meidän on alettava miettiä, millaisia hyödyllisiä kumppaneita meidän pitäisi lähettää avaruuteen astronauttien mukana, jotta voisimme auttaa heitä kehittämään ekosysteemejä, jotka ovat kestäviä ja hyödyllisiä kaikille.

Toisaalta avaruuteen vietävien mikrobien kanssa on oltava varovainen, että ne eivät leviä väärään paikkaan, tutkijat muistuttavat.