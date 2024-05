Kansainvälinen suuretsintä: Kaksi miestä katosi Lapin erämaassa

Poliisin mukaan miehet päättivät lähteä moottorikelkoilla pilkille maanantaina kello 19 paikkeilla. Kaksikko ilmoitti palaavansa muutaman tunnin kuluttua. Ohjenuoraksi he sanoivat, että mikäli he eivät ole aamuun mennessä takaisin, on syytä soittaa hätäkeskukseen.