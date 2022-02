Kansainvälinen avaruusasema ISS loiskahtaa Tyyneen valtamereen vuonna 2031 – syvyyksissä lepää jo ennestään paljon hylättyä avaruusromua

Kyseinen "Nemon piste” sijaitsee niin kaukana kuivasta maasta kuin mahdollista. Se tunnetaan avaruusromun hautausmaata, koska sinne on vuosien saatossa ohjattu aiemminkin jo suuri määrä avaruusromua. Siellä on levännyt vuodesta 2001 muun muassa venäläinen avaruusasema Mir.

ISS on kiitänyt kiertoradallaan vuodesta 1998

Viiden avaruusjärjestön yhteishanke ISS on ollut kiertoradalla vuodesta 1998. Se on ollut koko ajan miehitettynä vuodesta 2000, ja sen laboratoriossa on tehty yli 3 000 tutkimusta.