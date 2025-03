Kalle Rovanperältä paljastus takaiskustaan – seepralauma yllätti karmeassa paikassa: "Ei mitään mahdollisuutta"

Kalle Rovanperä putosi Kenian MM-rallin voittotaistelussa kauas tallikaveristaan Elfyn Evansista, kun lauantaiaamun lenkillä sattui kaksi rengasrikkoa.

Rovanperä lähti lauantaipäivään 7,7 sekunnin takamatkalta Evansiin nähden. Päivän ensimmäisellä pätkällä ero kasvoi 15,9 sekuntiin, mutta toisaalta kolmantena oleva Hyundain Ott Tänak putosi yli puoli minuuttia kauemmas minuutin ja 20 sekunnin päähän suomalaisesta.

Lauantain toisella, koko rallin 12. erikoiskokeella sattui sitten Rovanperän ensimmäinen rengasrikko, joka maksoi Evansiin nähden reilut 20 sekuntia. Rovanperä ei päivähuoltoon tullessaan osannut sanoa, mikä rengasrikon aiheutti.

– Siinä ei onneksi hävitty niin paljon.

13. erikoiskokeella ei valitettavasti vain käynyt yhtä hyvä tuuri. 14,5 kilometrin väliajassa Rovanperä oli vain 3,9 sekunnin päässä pohjat tehneestä tallikaveri Takamoto Katustasta, mutta kun takana oli toinen mokoma ja pätkä oli ohi, kaksikon väliseksi eroksi kirjattiin lähes puolitoista minuuttia japanilaisen hyväksi.

– Arviolta 12 kilometriä ennen maalia oli toisi kovavauhtisessa paikassa lauma seeproja tiellä. Kahtasataa tultiin siihen, eikä ollut mitään mahdollisuutta pysähtyä, Rovanperä kertoi.

– Väistin tieltä sivuun johonkin kivien yli – ja taas rengasrikko.

Rovanperä teki nopean laskelmoinnin ja päätti olla vaihtamatta rengasta.

– Onhan se aina riski. Siinä voi särkeä paljon muutakin, mutta tiesin, että huolto on seuraavaksi. Vaihdossa menee kaikkineen se pari minuuttia, vaikka kuinka nopeasti vaihtaa, ja siinäkin on aina riski, että jokin menee pieleen.

– Pitkä matka oli, ja lopun pyörityksessä ei ole kiviä, kun se on peltoa, niin se kesti ajaa. Ei sitten vaihdettu, ja oli parempi niin.

Evansin johtomarginaali yleiskilpailussa on nyt puolitoista minuuttia, ja toisaalta Tänak nousi vain 17 päähän Rovanperästä. Kun Keniasta on kyse, peli on kuitenkin vielä täysin auki – eikä vähiten siksi, että iltapäivän lenkille saatetaan saada sadetta. Mutaisissa paikoissa on mahdollista tehdä isoja eroja tai isoja virheitä.

– Vaikka kuinka nätisti ajaa, sieltä vain valuu pois tieltä monessa paikassa, kun auto ei pysy siinä. Tienreunat ovat täynnä yllätyksiä, ja siellä ei kuuluisi ajella. Se on ihan lottoa.

–On satavarmaa, että jos tulee mutakeli, sitten mennään missä sattuu ja se, joka selviää ilman ongelmia, pääsee aika pitkälle.