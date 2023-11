Kalle Rovanperä paljasti lomasuunnitelmansa – yksi kohokohdista jo ensi viikolla

– On tietenkin erityistä päättää hieno vuotemme tällä tavalla. Tämä oli koko tiimille upea vuosi ja nyt vielä tällainen lopetus, kun kolme autoa on kotiyleisön edessä podiumilla. Oli vaikea kisa, mutta me teimme hienon tuloksen, Rovanperä hehkutti.