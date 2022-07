Kalle Rovanperä on häikäissyt rallin MM-sarjassa – menestyksen takaa paljastuu Toyotan iso vahvuustekijä

Rallin MM-sarja kääntyy nyt vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Alkukausi on ollut yhtä Kalle Rovanperän juhlaa. Suomalainen on päässyt nauttimaan Toyotan enemmän kuin iskukykyisestä menopelistä. Ennen kaikkea menestyksen taakse on verhoutunut Toyotan iso vahvuustekijä: luotettavuus. Lisää alkukauden onnistujista ja epäonnistujista jutun yläreunan videolla.