Kaksi Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilasta katosi yöllisessä operaatiossa Somalian rannikolla

Kaksi Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukkojen sotilasta katosi, kun he olivat suorittamassa maihinnousuoperaatiota torstaiyönä Somalian rannikolla.

Yhdysvaltain laivaston toiminta on keskittynyt viime aikoina Adeninlahdelle, sillä Jemenin huthikapinalliset ovat marraskuun puolivälin jälkeen tehneet hyökkäyksiä kauppalaivoja vastaan Punaisellamerellä. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan kyseisellä tapauksella ei kuitenkaan ole yhteyttä huthikapinallisiin, kertoo The New York Times.