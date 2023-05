Kaksi asiaa nousee G7-kokouksen pääaiheiksi: "Olemme uudestaan kylmän sodan kaltaisessa tilanteessa"

Japanin Hiroshimassa käynnistyy tänään G7- maiden kokous, ja siellä on tarkoitus käsitellä etenkin kahta pääasiaa.

Pelkona on ollut jo pitkään se, ettei Yhdysvalloissa ja Euroopassa pidemmällä aikavälillä enää riitä kärsivällisyyttä auttaa Ukrainaa.

Penttilän mukaan se, että kokoukseen on kutsuttu paikan päälle myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, kielii ennen kaikkea lännen vahvasta viestistä tukea Ukrainaa aseellisesti.

– Nyt on alkamassa Ukrainan vastahyökkäys ja Zelenskyi on ollut hyvin huolissaan siitä, riittääkö lännen tukea vielä. Uskon, että nyt sanotaan kokouksessa, että tuetaan voimakkaasti ja yritetään saada aikaan jonkinlainen läpimurto Ukrainan hyväksi, Penttilä pohtii.

Kylmä sota on taas käynnissä

Siitä tuli kylmän sodan aikana länsiliittoutuneiden taloudellisen yhteistyön järjestö, mutta nyt se on Penttilän mukaan muuttunut.

Penttilän mukaan maailma on taas jakautumassa kahteen tai kolmeen osaan: on vapaa maailma eli USA, Eurooppa ja niiden kaverit, sitten on Kiina, Venäjä ja niiden kaverit ja kolmantena Afrikka ja Intia.