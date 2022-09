Kaisa Tammi varttui alkoholistiperheestä ja lähiöhelvetistä vankilan johtajaksi — "Ekaluokalla koti meni alta"

– Vaikean määritelmä on tietysti aina henkilökohtainen asia, että mikä on vaikeaa.

Vangit kuin luokkakavereita

Tammi näkee, että lapsuuden kokemuksista on ollut hyötyä myös työssään vankilassa.

Tammi aloitti uransa vankilassa 20-vuotiaana päästessään kesävartijaksi "nokalle", eli jo lakkautettuun Helsingin lääninvankilaan. Hän on ollut vankilassa töissä yli kolme vuosikymmentä ja kertoo jaksaneensa työtään, koska hänen ei ole koskaan tarvinnut miettiä, ovatko vangit toisia ihmisiä.

– Minulle he ovat kuin luokkakavereita. He voivat olla jonkun siskoja, tuttuja tai veljiä, isejä, äitejä, eivätkä he ole ketään toisia ihmisiä.