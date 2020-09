Kaikkea ne japanilaiset rakentavat – kerrostalon kokoinen robotti on täysi kopio 70-luvun hittisarjasta

Massiivinen robotti painaa 24 tonnia ja on lähes 20 metriä korkea. Se on koottu yli 200 osasta, jotka on valmistettu erityisestä hiilen, teräksen ja kuidulla vahvistetun muovin seoksesta. Robottijättiläisen ulkonäkö perustuu 70-luvun Gundam-sarjaan, ja sitä on rakennettu vuodesta 2014.