Kaikista tulevista fossiilisten polttoaineiden hankkeista on luovuttava, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaikki tehottomat hiilivoimalat tulisi sulkea vuoteen 2030 mennessä, mikä on suuri ponnistus monille maille, etenkin Kiinalle.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan tuovat talouskasvua

IEA:n johtajan Fatih Birolin mukaan raportti osoittaa, että polku hiilineutraaliuteen vuonna 2050 on kapea, mutta tavoitteen saavuttaminen on yhä mahdollista. IEA:n raportin tarkoitus on tarjota tietoa neuvottelijoille marraskuussa Glasgow'ssa pidettävään YK:n ilmastohuippukokoukseen.