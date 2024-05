Kahdesta murhan yrityksestä epäilty tunnusti Turussa – uhrit valikoituivat sattumalta

Asiaa tutkittiin aiemmin kahtena tapon yrityksenä, mutta nyt rikosnimike on koventunut kahdeksi murhan yritykseksi.

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty toteutti tekonsa suunnitelmallisesti ja vakaata harkintaa käyttäen. Tästä syystä rikosnimikkeet on muutettu. Epäilty on kuulusteluissa tunnustanut murhan yritykset ja kertonut, että hänen tarkoituksensa oli puukottaa useita ihmisiä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Kosunen kertoo tiedotteessa.