Kadonneen tennistähden nimissä lähetetty sähköposti julkaistiin – "Olen tuloksetta yrittänyt useita kertoja ottaa yhteyttä häneen"

– WTA ja muu maailmaa tarvitsee tietoa riippumattomasta ja todennettavissa olevasta lähteestä siitä, että Peng on turvassa. Olen tuloksetta yrittänyt useita kertoja ottaa yhteyttä häneen, Simon kertoo tiedotteessa.

Simon on aiemmin vaatinut, että Pengin väittämät selvitetään perusteellisesti, tasapuolisesti, läpinäkyvästi ja sensuroimatta. Myös monet nykyiset ja entiset pelaajat ovat esittäneet sosiaalisessa mediassa huolensa Pengin tilanteesta.

35-vuotias Peng on ollut nelinpelin maailmanlistan ykkösenä vuonna 2014. Hän on voittanut nelinpelin Wimbledonissa vuonna 2013 ja Ranskan avoimessa tennisturnauksessa vuonna 2014. Peng on ollut korkeimmillaan 14. kaksinpelin maailmanlistalla vuonna 2011.