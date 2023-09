Kadonneen F-35-hävittäjän pilotti laskeutui asuintalon pihaan – seurasi eriskummallinen hätäpuhelu

Yhdysvalloissa on julkistettu eriskummallinen hätäpuhelu, jonka soitti eteläcarolinalainen talonomistaja sen jälkeen, kun taivaalta hänen kotipihaansa oli pudonnut laskuvarjolla merijalkaväen F-35-hävittäjän pilotti.



– Meillä on kai tässä pilotti talossa. Hän käytti heittoistuinta ja laskeutui takapihalleni, ja me yritimme tässä selvittää, josko saisimme ambulanssia tänne, talonomistaja sanoi hätäkeskukselle.



– Anteeksi, siis mitä tapahtui? vastasi viikonloppuna vuorossa ollut hämmentynyt hätäkeskuksen työntekijä.



Pilotti laskeutui turvallisesti asuinalueelle North Charlestonissa viime sunnuntaina. Lentäjä tuli lopulta itse puhelimeen.



– Olen sotilaslentokoneen pilotti ja käytin heittoistuinta, eli laskeuduin juuri laskuvarjolla. Voitteko lähettää ambulanssin? lentäjä kertoi hätäkeskukselle.



Pilotti myös tiedusteli sitä, oliko maahan pudonneesta lentokoneesta kuulunut uutisia hätäkeskukseen.



– Sellaisia ei ole näkynyt, päivystäjä vastasi.



Eriskummallisen tapauksesta teki myös se, että lentokone jatkoi lentämistään "zombitilassa" ilman lentäjäänsä, minkä seurauksena Yhdysvaltain viranomaiset kadottivat 80 miljoonan dollarin arvoisen koneen päivien ajaksi.



Hävittäjän jäänteet löytyivät lopulta Williamsburgin piirikunnasta saman osavaltion sisältä. Kone oli tuhoutunut maahan osuessaan lennettyään noin 100 kilometriä pohjoiseen sijainnista, jossa pilotti oli käyttänyt heittoistuintaan.



Viranomaiset olivat pyytäneet yleisöltä vihjeitä koneen jäännösten paikantamiseksi.