Juutalaisopiskelijat uhkaavassa jamassa – UFC-ottelija paikalle

Juutalaisen Harvard Chabad -opiskelijajärjestön puheenjohtaja ja rabbi Hirschy Zarchi sanoi, että itsepuolustuskoulutus on tarpeen "aikana, jolloin juutalaisiin ja Israeliin kohdistuva viha on valitettavasti lisääntynyt".

– On olemassa käsitys, että juutalaiset ovat fyysisesti heikkoja. Tarvitsemme vahvoja juutalaisia, Zarchi kertoi Harvardin yliopiston The Harvard Crimson -lehden mukaan .

Lehti raportoi, että monet juutalaiset opiskelijat ovat ilmoittaneet kokevansa turvattomuutta Harvardissa. Yliopiston kampukselle on kiinnitetty antisemitistisiä julisteita ja anonyymillä opiskelijafoorumilla on julkaistu vihamielisiä viestejä. Tilanne on eskaloitunut sen jälkeen, kun Gazan sota käynnistyi 7. lokakuuta 2023 Hamasin hyökäyksellä Israeliin.