Auto roihusi Prisman parkkihallissa Jyväskylässä – useita yksiköitä hälytettiin paikalle

Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli henkilöauto täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoksen mukaan koko kiinteistö on tyhjennetty.

Palo on saatu sammumaan ja ajoneuvon siirtoa pois parkkihallista valmistellaan. Parkkihallin savunpoisto on laukaistu ja savunpoisto on käynnissä.