Jutta, 23, voitti olympiahopeaa Pekingissä – tämä tempaus sai Instagram-seuraajien määrän räjähtämään

23-vuotiaalla Leerdamilla on yhteensä 2,5 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Hän juhlisti viime marraskuussa miljoonan seuraajan rajaa tanssivideolla, jonka seurauksena seuraajien määrä sai todellisen rysäyksen. Videosta on tykätty yli 3,3 miljoonaa kertaa. Helmikuun aikana seuraajia on tullut lisää keskimäärin reilut 23000 päivässä.