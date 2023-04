Jussi Tapola Nordiksen yleisön hampaissa – HIFK tarjosi kotiyleisölle herkkua

HIFK:n ja Tapparan toisessa välieräottelussa on nähty varsin hyvin tunnekuohuntaa. Tämä on heijastunut myös lehtereille. Kotiyleisön lemmikiksi on noussut Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola, joka on kerännyt joka kerta villit vihellykset niskaansa, kun hän on purnannut eri tilanteista tuomareille. HIFK tarjosi kotiyleisölle herkkua, kun se tasoitti pelin toisessa erässä. Asialla oli Sebastian Dyk, joka osui Julius Nättisen syötöstä. Video tästä näkyy jutun yläreunasta.