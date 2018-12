Juice-elokuva kertoo rikkinäisen parisuhteen tarinan – Juicea näyttelevä Riku Nieminen panosti rooliin neljä vuotta

Vaimo, tyttöystävä ja Coitus Int

– Totta kai kaikki oli suurta kokeilemista, ei me itsekään tiedetty kuinka suuri juttu tästä Coitus Intin levystä tulee ja kuinka suuri vaikutus sillä on sitten myöhempiin aikoihin ja lauluntekijöihin. Juice opetti minulle tekstien tekemistä ja minä opetin hänelle kitarasointuja. Kerran hän soitti minulle, että nyt on valmiina laulu nimeltä Per Vers, runoilija, jossa on niitä sinun diminutiivisointuja, ja sinun pitää laulaa se korkealta ja kovaa, Alatalo muistelee huvittuneena.