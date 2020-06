Juhannuksen menoliikenne käynnistyy iltapäivällä – laaja ukkosrintama haittaa ajokeliä iltaan asti

Ruuhkahuipun on ennustettu osuvan iltapäivälle kahdentoista ja seitsemän väliselle ajalle, arvioi valtion liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland. Pohjoisessa menoliikenne voi olla vilkasta vielä myöhemmin illalla.

Nuolikosken mukaan ruuhkia on odotettavissa perinteisillä paikoilla.

– Nelostiellä Heinolaan päin, nelos- ja vitostien taitteessa Lusin suoralla on ruuhkia. Samoin Heinolan kohdalla jyväskylään päin on ruuhkia odotettavissa.

–Ruuhkaa kasaantuu yleensä myös nelostielle Jyväskylän pohjoispuolelle. Tampereen suuntaan ysitie on ruuhkainen. Itään päin mennessä ruuhkaa on odotettavissa Porvoo-Loviisa -akselilla. Kutos- seiskateiden taitteessa on tietöitä, ja ne lisäävät ruuhkaa, Nuolikoski sanoo.