Juhamatti Aaltonen virnisti Kärppien pelaamiselle: "Ei minulla ole vaihtoehtoja"

Aaltonen luonnehti vierasjoukkue Kärppien 2–1-jatkoaikavoittoon päättyneen ottelun olleen "aika shakkia". Kun Sebastian Waheeb tiedusteli C Moren haastattelussa, miten tuo shakkipeli Iin taikurille maistuu, Aaltonen virnisti.

– No ei minulla ole vaihtoehtoja, ei muuta kuin pelata sitä, konkarihyökkääjä heitti.

– Kyllä minä haluan voittaa, ja minä teen, mitä käsketään. Totta kai olisi aina kivempi hallita kiekkoa ja pelata kiekon kanssa. Mutta tehdään sitä, mitä peli on. Sitä se nykyään on, tai on aina ollut. Ei tässä voi alkaa sooloilemaan, Aaltonen jatkoi.